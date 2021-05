Michał Helik został wybrany przez kibiców najlepszym zawodnikiem Barnsley w sezonie 2020/2021. To wielkie wyróżnienie dla Polaka rozgrywającego pierwszą kampanię poza ojczyzną.

Michał Helik graczem sezonu w nowym klubie

Michał Helik trafił do Barnsley z Cracovii we wrześniu ubiegłego roku. Odkąd przebił się do wyjściowego składu, zespół poderwał się ze środka tabeli i zapewnił już sobie miejsce w barażach o grę w Premier League. Kibice klubu z Championship docenili postawę 25-latka i wybrali go najlepszym zawodnikiem sezonu.

👏 You've crowned our Player of the Season!



Fully deserved, @michalhelik 💪🇵🇱 — Barnsley FC (@BarnsleyFC) May 8, 2021

“Dołączając do The Reds we wrześniu ubiegłego roku, 25-letni środkowy obrońca zrobił ogromne wrażenie. Pomimo ujrzenia czerwonej kartki w debiucie, Michał Helik podniósł się, pomagając awansować drużynie do fazy play-off.

Nie tylko jego gra obronna była kluczowa w całej kampanii. Helik strzelił też sześć bramek dla Barnsley we wszystkich rozgrywkach, w tym zwycięskie gole przeciwko Huddersfield Town i Millwall.

Jego wybitna forma w klubie sprawiła, że zadebiutował też w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Węgrami. Następnie zagrał też na Wembley przeciwko Anglikom” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

25-latek wygrał głosowanie fanów z przewagą ponad 200 głosów nad drugim Alexem Mowattem.

– Jestem bardzo wdzięczny za głosy fanów, a także wszystkim graczom i personelowi za tak wspaniałe przyjęcie mnie w drużynie. To był wyjątkowy rok – zarówno dla klubu i dla mnie. Mój pierwszy rok w Barnsley, pierwszy rok za granicą. Naszą siłą w tym sezonie był duch drużyny. To pomogło spełnić moje marzenia o grze w reprezentacji. Sezon jednak się nie skończył i wierzę, że moje drugie marzenie również się spełni – powiedział stronie klubowej Helik, mając na myśli awans do Premier League.

Helik trafił do Barnsley za 800 tysięcy euro. Teraz jego wartość według portalu Transfermarkt wynosi ponad trzy razy więcej.