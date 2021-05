Prowadzący Derby County Wayne Rooney był o krok od kompromitującej degradacji swojego zespołu do League One. Jego drużyna cudem się wybroniła, a decydujący mecz z Sheffield Wednesday zakończył się remisem 3:3. W barwach gospodarzy wystąpił Kamil Jóźwiak.

Drużyna Derby County mogła spaść do niższej klasy rozgrywek po raz pierwszy od 35 lat. Przed ostatnią ligową kolejką miała wszystko w swoich rękach. Warunkiem było to, by nie przegrać ze znajdującym się w strefie spadkowej, na ostatniej pozycji Sheffield Wednesday.

Wayne Rooney i jego piłkarze najedli się w czasie meczu strachu. Mecz miał swoją dramaturgię i goście wychodzili dwukrotnie na prowadzenie. Jeszcze do 77. minuty utrzymywał się wynik 3:2. Pozostanie w Championship uratował gospodarzom Martin Waghon, który wykonał skutecznie rzut karny. Kamil Jóźwiak pojawił się na murawie w ostatnim kwadransie spotkania.

Rooney apeluje o wzmocnienia

– To był niesamowicie stresujący sezon zwieńczony takim nerwowym finałem. Musimy zrobić co w naszej mocy, by taki scenariusz nie powtórzył się za rok, bo nie skończy się to niczym dobrym – powiedział na łamach Sky Sports Wayne Rooney, który zaapelował do zarządu w sprawie wzmocnień na rozgrywki 2021-2022.

– Uważam, że nie ma na co czekać i musimy zacząć przygotowania do nowych rozgrywek już teraz. W tej chwili cieszę się z moją drużyną, bo w chwili wielkiej próby zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Jestem z nich dumny – dodał Rooney.