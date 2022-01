fot. PressFocus Na zdjęciu: Sardar Azmoun

Bayer Leverkusen na finiszu zimowego okienka transferowego wzmocnił się kosztem Zenitu Sankt Petersburg. Przedstawiciel Bundesligi pozyskali już tej zimy Sardara Azmuna z rosyjskiej ekipy, o czym biuro prasowe Zenitu poinformowało za pośrednictwem Telegrama.

Bayer Leverkusen dopiął swego i pozyskał reprezentanta Iranu w trakcie kończącego się okienka transrerowego

Niemiecki klub według medialnych informacji przeznaczył na transfer 27-latka cztery miliony euro

Azmoun o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Patrikiem Schickiem

Bayer Leverkusen z poważnym wzmocnieniem

Bayer Leverkusen już wcześniej doszedł do porozumienia z przedstawicielem ligi rosyjskiej w sprawie transferu, który miał dojść do skutku latem. Ostatecznie przedstawiciele Aptekarzy dopięli swego i transakcja doszła do skutku jeszcze tej zimy.

“Serdar Azmoun opuszcza Zenit Sankt Petersburg. Klub doszedł do porozumienia z Bayerem Leverkusen w sprawie transferu irańskiego napastnika w zimowy okienku transferowym” – brzmi oświadczenie opublikowane przez biuro prasowe Zenitu.

“Klub piłkarski Zenit Sankt Petersburg dziękuje Serdarowi Azmounowi za niesamowite występy, radość ze wspólnych zwycięstw, miłość do niebiesko-biało-niebieskich barw i kibiców! Dziękujemy za wszystko, Serdar!” – czytamy dalej.

Medialne doniesienia podają, że 27-latek trafił do niemieckiej ekipy za cztery miliony euro. W trakcie trwającej kampanii Azmoun wystąpił łącznie w 21 spotkaniach, w których strzelił 10 goli, a ponadto zaliczył cztery asysty.

Na swoim koncie piłkarz ma też na swoim koncie ogólnie 60 występów w reprezentacji Iranu. Zdobył w nich jak na razie 39 bramek.

