Bayern Monachium zremisował 2:2 z Freiburgiem

Thomas Tuchel uważa, ze jego zespół zagrał zbyt chaotycznie

Bawarczycy do Bayeru Leverkusen tracą siedem punktów i mają mecz więcej

Bayern znów zgubił punkty. “Graliśmy zbyt chaotycznie”

Bayern Monachium w piątek wieczorem na wyjeździe mierzył się z Freiburgiem w spotkaniu 24. kolejki Bundesligi. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, co oznacza, że Bawarczykom będzie bardzo ciężko obronić mistrzostwo Niemiec, gdyż strata do Bayeru Leverkusen może wzrosnąć do 10 punktów.

W konferencji prasowej udział wziął trener Bayernu Monachium – Thomas Tuchel. 50-latek, który po tym sezonie opuści Allianz Arenę, przyznał, że jego drużyna tego wieczoru wyglądała zbyt chaotycznie i nie zagrała dwóch równych połów.

– Zagranie tylko jednej dobrej połowy nie wystarczy do zdobycia trzech punktów. W pierwszych trzydziestu minutach graliśmy zbyt chaotycznie. To nie była kwestia chęci, traciliśmy piłkę, nie byliśmy na swoich pozycjach, brakowało dyscypliny. W drugiej połowie wyglądaliśmy lepiej i stworzyliśmy wiele szans, choć mogliśmy lepiej się zachować przy golu na 2:2 – powiedział Thomas Tuchel dla “DAZN”, cytowany przez Fabrizio Romano.