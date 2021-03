W zeszły weekend na światło dziennie wyszła przykra informacja z szatni Schalke. Kilku kluczowych piłkarzy poprosiło klubowe władze, aby zakończyć współprace z Christianem Grossem. Szwajcar za sterami ekipy z Gelsenkirchen przetrwał tylko 68 dni i został zwolniony zaraz po klęsce ze Stuttgartem (1:5).

Czeladnicy potwierdzili zmianę

We wtorek, późnym wieczorem Schalke za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentowało nowego szkoleniowca. Został nim Dimitrios Grammozis, który stał się już piątym trenerem w tym sezonie. 42-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Długość obecnej umowy zdradza, że szefostwo klubu powierza Grekowi długofalowy projekt i wierzy w odbudowę pozycji w Niemczech.

Spadek jest nieunikniony

W obecnej kampanii Bundesligi Niebiesko-biali uzbierali zaledwie dziewięć punktów. Nie wiele wskazuje na to, aby ktokolwiek mógł uchronić Schalke przed spadkiem. Teraz przyszedł czas na Grammozisa, który jako zawodnik grał dla Hamburga, Fc Koeln oraz FC Kaiserslautern. Grek ma również epizod w roli trenera. Przez pięć lat zarządzał kadrą juniorów VfL Bochum. W 2019 roku dołączył do SV Darmstad, jednak przez pasmo gorszych wyników został zwolniony latem ubiegłego roku i do tej pory pozostawał bez pracy. Sam zainteresowany przedstawił również swoje stanowisko: Naprawdę nie mogę się doczekać, chcę tutaj pracować. Wykorzystam ten krótki czas do pierwszego meczu ligowego, aby uzyskać kompleksowy obraz zespołu z moim sztabem trenerskim. Oczywiście chcemy też zacząć od wygranej z Mainz – stwierdził Grammozis.