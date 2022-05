fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Reprezentant Polski od jakiegoś czasu łączony jest z przeprowadzką do FC Barcelony. Tymczasem w ostrych słowach na temat agenta kapitana Biało-czerwonych wypowiedział się dyrektor sportowy Bawarczyków.

Waży się wciąż przyszłość Roberta Lewandowskiego

Polski napastnik ma kontrakt ważny z klubem z Monachium do końca czerwca 2023 roku

Na temat agenta 33-latka w rozmowie ze Sport 1 wypowiedział się Hasan Salihamidzić

Dyrektor sportowy Bayernu upomniał agenta Lewego

Robert Lewandowski w rozmowie z Viaplay dał jasno wszystkim do zrozumienia, że nie przedłuży wygasającej w przyszłym roku umowy z Bayernem Monachium. Taki obrót wydarzeń tylko podsycił spekulacje związane z transferem zawodnika.

Dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić oskarżył z kolei menedżera Lewego o negatywny wpływ na piłkarza. Agentem polskiego napastnika jest Pini Zahavi.

– Robert Lewandowski ma kontrakt do 2023 roku i zrealizuje go. Nie będziemy omawiać spraw wewnętrznych, a także innych tego typu kwestii. Najważniejsze jest to, że jego umowa wciąż obowiązuje – mówił Hasan Salihamidzić w rozmowie ze Sport 1.

Hasan @Brazzo Salihamidzic rügt im „STAHLWERK @SPORT1_Dopa" den Berater von Robert Lewandowski: "Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht, schon das ganze Jahr." @lewy_official @FCBayern @SPORT1_PR https://t.co/pe3RmjzNsL — SPORT1 Public Relations (@SPORT1_PR) May 22, 2022

– Agent Roberta Lewandowskiego namieszał zawodnikowi w głowie. Przez cały rok mącił. To jest niedopuszczalne – dodał przedstawiciel Bayernu.

– Mamy wielki szacunek dla Lewandowskiego. Bayern zawsze zachowywał się wobec niego poprawnie i zawsze okazywał mu maksymalny szacunek – podsumował Salihamidzić.

Lewandowski w zakończonym już sezonie 2021//2022 wystąpił łącznie w 46 spotkaniach, zdobywając w nich 50 bramek. Polski piłkarz w 34 spotkaniach Bundesligi strzelił 35 goli.

