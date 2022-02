fot. PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Erling Haaland i jego przyszłość w Borussii Dortmund wciąż nie jest pewna. W rozmowie z Bildem na temat Norwega głos zabrał Marco Reus, dając do zrozumienia, że chce, aby reprezentant Norwegii nie opuszczał BVB latem. 32-latek poruszył też dwa inne ciekawe wątki.

Marco Reus udzielił ostatnio ciekawego wywiadu Bildowi

Reprezentant Niemiec poruszył temat przyszłości Erlinga Haalanda, czy mowy nienawiści w mediach

Według 32-latka w dzisiejszych czasach ludzi za bardzo przekonują się do tego, że są tylko dwie stroiny medalu, nie dopuszczając do siebie myśli, że prawda leży gdzieś w połowie

Reus zaapelował do Haalanda

Erling Haaland ma kontrakt ważny z Borussią Dortmund do końca czerwca 2024 roku. Tajemnicą Poliszynela jest jednak, że w kontrakcie zawodnika wpisana jest klauzula odstępnego, która może zostać aktywowana w trakcie najbliższej sesji transferowej.

– Co bym zrobił, gdyby Erling zadał mi pytanie, co zrobić? Powiedziałbym: Zostań z nami, tutaj masz wszystko, czego potrzebujesz, aby się rozwijać. Tutaj może grać w Lidze Mistrzów, strzelać gole, czuć się doceniony do maksimum. Ostatecznie musi zdecydować, co jest dla niego najlepsze. Szkoda by było, gdyby odszedł, ale nawet wtedy wszystko toczy się dalej i jako kolektyw ponownie znajdziemy rozwiązania – mówił Reus w rozmowie z Bildem.

Niemiecki zawodnik poruszył też życiowe kwestie. Między innymi odniósł się do tego, co ma miejsce w mediach społecznościowych.

– We wszystkim, co robisz, upewnij się, że dobrze się dogadujesz i okazuj szacunek – zwłaszcza w Internecie i w mediach społecznościowych. To, co tam się dzieje, jest – niestety nie potrafię tego inaczej wyrazić – nienormalne – rzekł 32-latek.

– Mam wrażenie, że społeczeństwo już się nie łączy. Oczywiście zawsze były różne opinie, ale dziś ma się wrażenie, że fronty stają się niezwykle jednostronne. Często w opinii ludzi coś jest czarne lub białe, ale nie ma już nic pośrodku. Każdy obstaje przy swoim punkcie widzenia i tylko ten punkt widzenia, może być słuszny – dodał Reus.

Borussia Dortmund zmierzy się dzisiaj z Bayerem Leverkusen. Spotkanie zacznie się o 15:30.

