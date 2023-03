Rosną szanse na pozostanie Benjamina Pavarda w szeregach Bayernu Monachium. Francuz poprawił swoje zachowanie i cieszy się z powrotu do wyjściowej jedenastki. O szczegółach opowiedział jego agent.

Kontrakt Benjamina Pavarda obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Francuz był typowany do opuszczenia Bawarii już tego lata

Wiele wskazuje na to, że ostatecznie podpisze z mistrzem Niemiec nową umowę

Pavard poprawił swoje zachowanie

Od początku sezonu toczyła się dyskusja na temat przyszłości Benjamina Pavarda. Nie był on zadowolony z gry na prawej stronie defensywy, co negatywnie odbijało się na jego zachowaniu i zaangażowaniu w trakcie treningów. Wiele wskazywało na to, że po kampanii 2022/2023 opuści szeregi Bayernu Monachium.

Władze mistrza Niemiec były nastawione na kontynuowanie współpracy i przedłużenie wygasającego w 2024 roku kontraktu. Wątpliwości samego zawodnika spowodowały, że przygotowywano się do prawdopodobnego rozstania.

W 2023 roku sytuacja Pavarda znacząco się zmieniła. Julian Nagelsmann stawia w wielu meczach na system z trójką stoperów, co pozwoliło reprezentantowi Francji wrócić na nominalną pozycję. Po dwumeczu z Manchesterem City obie strony siądą do rozmów w sprawie nowej umowy. Agent piłkarza Joseph Mohan twierdzi, że powinny zakończyć się one powodzeniem.

– Bardzo się zmienił, odkąd Nagelsmann przeniósł go z pozycji prawego obrońcy do jego pierwotnej roli, czyli środkowego obrońcy. Na swojej pozycji, tej w środku obrony, odnalazł spokój i opanowanie i bez wątpienia jest tam szczęśliwy. Relacje z Nagelsmannem są bardzo dobre – doskonałe powiedziałbym. Sam Benjamin również to potwierdził.

– W futbolu wszystko może się zdarzyć, nigdy nie wiadomo. Ale jasne jest, że teraz, gdy Benjamin gra w roli, na którą zasługuje, coś zmieni się również dla niego – mówi Mohan.

