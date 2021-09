Peter Hyballa, który w Polsce jest znany z prowadzenia Wisły Kraków, znalazł sobie nowy klub. 45-letni niemiecki szkoleniowiec objął w poniedziałek niemieckiego trzecioligowca Turkgucu Monachium.

Peter Hyballa został nowym trenerem niemieckiego trzecioligowca Turkgucu Monachium

45-letni szkoleniowiec w ostatnim czasie prowadził drużyny Wisły Kraków i Esbjerg fB

Hyballa wrócił do Niemiec

Hyballa do Polski zawitał na początku grudnia 2020 roku, podpisując kontrakt z Wisłą Kraków. Pierwsze tygodnie jego pracy z drużyną Białej Gwiazdy były nawet obiecujące, jednak z każdym kolejnym miesiącem wyglądało to coraz gorzej. Ostatecznie Wisła zdecydowała się na rozstanie z trenerem jeszcze przed końcem poprzedniego sezonu, a wpływ na to niewątpliwie miały również fatalne relacje szkoleniowca z wieloma piłkarzami drużyny.

Niemiec nie pozostawał długo bez pracy i już kilkanaście dni później podpisał kontrakt z Esbjerg fB. Jego pobyt w Danii był jeszcze krótszy. Jeszcze przed rozpoczęciem ligowego sezonu piłkarze w liście otwartym sprzeciwili się metodom treningowym stosowanym przez szkoleniowca i oczekiwali od władz klubu rozwiązania z nim kontraktu. Hyballa poprowadził drużynę w czterech ligowych spotkaniach i w sierpniu zdecydował się na opuszczenie klubu.

Teraz na jego zatrudnienie zdecydowali się przedstawiciele Turkgucu Monachium, który po dziewięciu rozegranych kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli 3. Bundesligi. Hyballa na stanowisku trenera zastąpił Czecha Petra Rumana, który pracował z drużyną od zaledwie lipca.

🇩🇪Peter Hyballa wird neuer Cheftrainer von Türkgücü München. Neben Stationen in Deutschland stand der künftige Coach von Türkgücü München seit 2010 unter anderem in Österreich, den Niederlanden, Polen oder Dänemark an der Seitenlinie. Viel Erfolg Peter! ⚽️ pic.twitter.com/54nlVl3kkH — Türkgücü München (@turkgucumunchen) September 20, 2021

Na trenerskiej ławce klubu z Monachium będzie miał okazję zadebiutować w najbliższą niedzielę, kiedy jego drużyna podejmować będzie u siebie rezerwy Borussii Dortmund.

