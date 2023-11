Dani Olmo na początku sezonu 2023/2024 to prawdziwy pechowiec. Hiszpan wrócił po kontuzji w meczu z FC Koln i po kilku minutach musiał opuścić boisko. Według najnowszych informacji do gry wróci dopiero w 2024 roku.

IMAGO / Picture Point LE Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo ma ogromnego pecha na początku tego sezonu

Hiszpan po powrocie na boisko momentalnie doznał kolejnej kontuzji

Na boisko ma wrócić dopiero w 2024 roku

Dani Olmo po operacji. Na boisko wróci w 2024 roku

Dani Olmo w ubiegły weekend doznał nawrotu kontuzji. Hiszpański ofensywny pomocnik RB Lipsk, który właśnie wrócił do zdrowia po urazie kolana, wszedł na boisko w 63. minucie meczu z FC Koln, ale 7 minut później został zmuszony do opuszczenia placu gry. Uderzony w ramię zawodnik zszedł przy pomocy służb medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.

Dani Olmo doznał kontuzji stawu barkowo-obojczykowego. Jak poinformował RB Lipsk, Hiszpan przeszedł udaną operację. Jednak jego przerwa w grze będzie naprawdę długa. Bild przekazuje, że zawodnik będzie kontynuował rehabilitację w Hiszpanii i powróci w 2024 roku.

+++ Personal-Update +++



Dani #Olmo ist nach seiner Schultereckgelenksprengung, die er sich im Bundesliga-Spiel gegen Köln zugezogen hat, erfolgreich operiert worden und es geht ihm gut. pic.twitter.com/bsSxXWyim2 — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 3, 2023

