Bayern Monachium poinformowało o podpisaniu nowego profesjonalnego kontraktu z Jamalem Musialą. Utalentowany 18-letni napastnik związał się z bawarskim klubem umową do czerwca 2026 roku.

Bayern Monachium i jego diament

Musiala zawodnikiem Bayernu jest od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się do Monachium ze szkółki Chelsea. W pierwszej drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka zadebiutował w czerwcu 2020 roku w meczu przeciwko Freiburgowi. Stał się jednocześnie najmłodszym w historii zawodnikiem Bayernu, który zagrał w Bundeslidze.

Bayern Monachium wiąże z utalentowanym napastnikiem duże nadzieje. Dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić nie kryje zadowolenia z podpisania z nim nowej umowy.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Jamal zdecydował się podpisać swój pierwszy długoterminowy kontrakt z Bayernem. Zapracowaliśmy na to wspólnie. Zanim Jamal dołączył do Bayernu latem 2019 roku, musieliśmy przekonać go i jego rodzinę do naszego projekty. Jestem bardzo zadowolony, że nasz system odkrywania utalentowanych zawodników, rozwijania ich, a następnie włączania do pierwszego zespołu przynosi efekty. Szef skautów w naszym klubie Marco Neppe wykonał tutaj bardzo ważną pracę. Jestem pewien, że Bayern będzie miała z Jamala jeszcze wiele radości – powiedział Salihamidzić, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Musiala: gram z najlepszymi na świecie

Sam piłkarz, który przez niektórych uważany jest za możliwego następcę Roberta Lewanowskiego, jest niezwykle szczęśliwy z otrzymanej od klubu szansy i jest przekonany, że to dla niego doskonałe miejsce do dalszego rozwoju.

– Jestem naprawdę szczęśliwy, że podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt w Bayernie. Czuję się niesamowicie komfortowo w klubie i drużynie. Gram z najlepszymi zawodnikami na świecie i mogę się od nich uczyć każdego dnia na treningach. Hansi Flick, Hasan Salihamidzić i Marco Neppe, jak również cały klub, wierzyli we mnie i bardzo szybko dali mi szansę. Chcę odpłacić się za nią dobrymi występami. Chcę być coraz lepszy i zdobyć jeszcze wiele tytułów z Bayernem. Moim celem jest stać się ważnym zawodnikiem Bayernu – powiedział Musiala.

Musiala w pierwszej drużynie bawarskiego giganta rozegrał do tej pory 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki. Obecnie przygotowuje się z drużyną do sobotniego hitu Bundesligi, w którym Bayern zmierzy się na Allianz Arena z Borussią Dortmund.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin