fot. PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Bayern Monachium w trakcie minionego weekendu zremisował w pierwszym spotkaniu ligowym w 2023 roku z RB Lipsk (1:1). Tymczasem do mediów trafiły wieści, że Serge Gnabry wykorzystał wolny dzień na wyjazd do Paryża na Tydzień Mody. Głos w sprawie zabrał opiekun Bawarczyków.

Bayern Monachium z umiarkowanym optymizmem przyjął remis w piątkowym meczu z RB Lipsk

Po pierwszym spotkaniu w drugiej części sezonu do Paryża udał się Serge Gnabry

Weekendowy wypad zawodnika monachijskiej ekipy skomentował trener mistrzów Niemiec

Nagelsmann o wyjeździe Gnabry’ego

Bayern Monachium jest aktualnie liderem ligi niemieckiej. Bawarczycy aktualnie mają na swoim koncie 35 punktów, wyprzedzając drugi Eintracht Frankfurt o pięć oczek. W środku tego tygodnia mistrzowie Niemiec zmierzą się z FC Koeln.

Tymczasem ostatnio na temat niespodziewanej podróży Serge’a Gnabry’ego wypowiedział się opiekun monachijczyków. – Jako zwykły pracodawca nie możesz mówić swoim pracownikom, że w niedzielę o 10 powinni iść do kościoła, o 12 zjeść obiad i spać o 2 po południu – mówił Julian Nagelsmann cytowany przez ESPN.

– Dopóki decyzje piłkarzy nie wpływają negatywnie na ich pracę, to nie ma powodów do zmartwień. Jeśli jest inaczej, to wówczas są wyciągane konsekwencje – uzupełnił trener Bayernu.

Bawarczycy do wtorkowej batalii z FC Koeln podejdą osłabieni brakiem kilku zawodników. Przede wszystkim z gry wyłączeni są Manuel Neuer, Sadio Mane, czy Lucas Hernandez.

