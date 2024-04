Aflo Ltd. / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Harry Kane

Kane liderem klasyfikacji Złotego Buta. Lewandowski daleko

Robert Lewandowski w sezonie 2023/2024 nie zdobywa aż tylu goli, jak to miało miejsce w minionych kampaniach. Kapitan reprezentacji Polski miał długi kryzys w FC Barcelonie, podczas którego bardzo rzadko trafiał do bramki. Zdecydowanie lepiej Lewemu idzie od początku 2024 roku, ale to i tak nie wystarcza na walkę o Złotego Buta.

Napastnik FC Barcelony zdobywał Złotego Buta dwukrotnie. Najpierw w rekordowym sezonie 2020/2021, a później w rozgrywkach 2021/2022. Natomiast tym razem to indywidualne trofeum zapewne trafi w ręce Harry’ego Kane’a, który zdobył o 19 goli więcej od Lewandowskiego.

Gwiazdor Bayernu Monachium doskonale odnalazł się w Bundeslidze i do tej pory zdobył mnóstwo goli. W pewnym momencie wielu ekspertów zastanawiało się, czy Anglik pobije rekord Roberta Lewandowskiego pod względem liczby bramek w jednym sezonie.

Klasyfikacja Złotego Buta 2023/2024

Piłkarz Liczba goli Punkty 1. Harry Kane 32 64 2. Serhou Guirassy 25 50 3. Kylian Mbappe 24 48 4. Lautaro Martinez 23 46 5. Lois Openda 22 44 6. Erling Haaland 20 40 7. Vangelis Pavlidis 26 39 7. Luuk de Jong 26 39 8. Ollie Watkins 19 38 9. Akor Adams 22 36,5 44. Robert Lewandowski 13 26

W zależności od ligi, w której występuje zawodnik, są przyznawane punkty. Gole zdobyte w czołowych rozgrywkach są mnożone razy dwa, w nieco niższej kategorii razy półtora, a w najniższej razy jeden.