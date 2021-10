Robert Lewandowski nie wygrał Złotej Piłki w minionym roku. Polski napastnik mocno jednak wierzy, że może ją otrzymać za 2021 rok. Wypowiedział się na ten temat w rozmowie z hiszpańską Marką.

Robert Lewandowski znalazł się w gronie piłkarzy nominowanych do wygrania Złotej Piłki

Polski napastnik nie ukrywa, że liczy na zwycięstwo w prestiżowym plebiscycie France Football

Lewy wierzy, że pod uwagę przy wyborze najlepszego piłkarza będą brane pod uwagę osiągnięcia również z zeszłego roku, gdy nagrody Złotej Piłki nie przyznano przez COVID-19

Lewandowski pełen wiary w wygranie Złotej Piłki

Robert Lewandowski w 2021 roku ma na swoim koncie między innymi wygrane mistrzostwo Bundesligi. Największy rozgłos przyniosło jednak polskiemu napastnikowi pobicie legendarnego rekordu pod względem goli strzelonych w jednym sezonie. Lewy zdobył 41 bramek.

– Możliwość zdobycia Złotej Piłki wiele dla mnie znaczy. Wierzę, że pod uwagę przy wyborze będzie brane pod uwagę nie tylko to, co osiągnięto w tym, ale także w poprzednim roku. Wygrałem wówczas dużo: Ligę Mistrzów, Superpuchar, Klubowe Mistrzostwo Świata. Pobiłem też rekord Gerda Muellera, co było czymś niezwykłym. Jestem z tego dumny i szczęśliwy – mówił Lewandowski cytowany przez Markę.

Entrevista @MarcaClaro a @lewy_official: "𝐃𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐚, 𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐟𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥: veo quién se equivocó, quién lo pudo haber hecho mejor y cómo ir por delante del rival" https://t.co/oCKnIqnCsJ pic.twitter.com/f8w9vuqic0 — MARCA (@marca) October 11, 2021

– Wszyscy widzieli, co zrobiłem i co nadal robię. Moje dokonania mogą odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ostatnie dwa lata to czas, w którym naprawdę dużo osiągnąłem – kontynuował Polak.

Sezon 2021/2022 rozpoczął się bardzo dobrze dla Lewandowskiego. Autor trzynastu goli w 10 spotkaniach Bayernu Monachium. Polak błysnął również w starciach Ligi Mistrzów przeciwko Dynamie Kijów i FC Barcelonie, notując w obu potyczkach po dwa trafienia. Aktualnie legitymuje się bilansem 77 goli strzelonych w Lidze Mistrzów, będąc na trzecim miejscu pod tym względem za Lionelem Messim (121 goli) i Cristiano Ronaldo (136 goli).

Od momentu, gdy Lewandowski dołączył do Bayernu w 2014 roku, to rozegrał w tej ekipie 226 spotkań, zdobywając w nich 2010 bramek.

Czytaj więcej: Robert Lewandowski z szansą na kolejny rekord

