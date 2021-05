Dobrze poinformowany w kwestii transferów Fabrizio Romano poinformował, że Douglas Costa jest bardzo blisko zmiany klubu. Brazylijczyk opuści po zakończeniu sezonu Bayern Monachium i uda się na wypożyczenie do brazylijskiego Gremio.

Powrót do Brazylii o krok

Na początku sezonu 2020/2021 w Juventusie uznano, że Douglas Costa nie pomoże kolegom w walce o kolejne mistrzostwo Włoch i może udać się na wypożyczenie. Brazylijczyk został tymczasowo zawodnikiem Bayernu Monachium, którego barwy reprezentował wcześniej.

Podczas pierwszego pobytu na Allianz Arena w Monachium rozegrał 77 meczów, strzelił 14 goli i zanotował 17 asyst. Bieżąca kampania to jednak rozczarowujące 20 spotkań, ledwie jedna zdobyta bramka i trzy ostatnie podania. Od lutego tego roku Costa zmaga się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwia mu pokazanie swoich umiejętności.

Korzystnym rozwiązaniem dla 30-latka może być powrót do ojczyzny. To właśnie w brazylijskim Gremio rozpoczynał swoją seniorską karierę. Jego kontrakt z Juventusem ważny jest do końca czerwca 2022 roku. Dlatego do Gremio miałby być początkowo jedynie wypożyczony. Zdaniem Fabrizio Romano taki scenariusz wkrótce się sprawdzi. Costa porozumiał się z klubem i do ogłoszenia transferu pozostały testy medyczne.

Costa rozegrał w Gremio 30 spotkań, strzelił dwa gole i zaliczył sześć asyst. Następnie w styczniu 2010 roku został kupiony za osiem milionów euro przez Szachtar Donieck. Później był jeszcze zawodnikiem Bayernu Monachium i Juventusu. Jego prawdopodobnie nowy zespół, występuje na najwyższym poziomie rozgrywek w Brazylii. 29 maja rozpocznie się nowy sezon. Gremio na początku zagra w delegacji z Ceara SC.