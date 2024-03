dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Bayern Monachium praktycznie nie ma już szans na obronę mistrzostwa

Bawarczycy przegrali 0:2 z Borussią Dortmund i do Bayeru Leverkusen tracą 13 punktów

Joshua Kimmich był zniesmaczony postawą gospodarzy w tym meczu

Joshua Kimmich: To zupełnie niewytłumaczalne

Bayer Leverkusen powoli może świętować mistrzostwo Niemiec, ponieważ Bayern Monachium na Allianz Arenie przegrał 0:2 z Borussią Dortmund w hicie 27. kolejki Bundesligi. Aptekarze zwiększyli więc przewagę nad Bawarczykami do trzynastu punktów.

W mocnych słowach postawę gospodarzy skomentował Joshua Kimmich. 29-letni pomocnik był bardzo zły po ostatnim gwizdku i dał jasno do zrozumienia, że takie spotkanie w wykonaniu podopiecznych Thomasa Tuchela nie może się powtórzyć.

– Zastanawiam się, jak mogliśmy zaliczyć taki występ w takim meczu. To dla mnie zupełnie niewytłumaczalne, druga połowa wyglądała jak mecz towarzyski. My, gracze, powinniśmy wrócić do domu i zadać sobie pytanie – powiedział Joshua Kimmich w wywiadzie udzielonym stacji “Sky Sports”.