Harry Kane latem zdecydował się na transfer z Tottenhamu Hostpur do Bayernu Monachium. Anglik opowiedział ostatnio o swoich odczuciach do ekipy z Allianz Arena.

fot. Imago / MIS Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane z przytupem wszedł w Bundesligę

Angielski napastnik zdobywa w lidze niemieckiej bramkę za bramką

Zawodnik ostatnio opowiedział o swoich odczuciach po transferze do monachijskiej ekipy w rozmowie z FourFourTwo

30-latek w 16 meczach zdobył jak na razie 21 bramek

Harry Kane o przeprowadzce do Bayernu Monachium

Harry Kane szybko zaaklimatyzował się w nowym zespole po letnim transferze. Zawodnik aktualnie imponuje skutecznością, sprawiając, że w Niemczech coraz częściej mówi się o tym, że rekord Roberta Lewandowskiego pod względem strzelonych goli może być zagrożony. Angielski napastnik opowiedział natomiast o kulisach transferu do Bayernu Monachium.

– Szczerze mówiąc, było to trochę szalone doświadczenie. Naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, ponieważ byłem w Tottenhamie przez 19 lat i byłem tam naprawdę szczęśliwy. Wyszedłem więc ze swojej strefy komfortu – po raz pierwszy poczułem, jak dochodzi do tych transferów i stałem się częścią jednego z nich – mówił Kane cytowany przez FourFourTwo.

– W zeszłym sezonie skupiałem się wyłącznie na Tottenhamie i starałem się pomóc klubowi zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Zaraz po zakończeniu sezonu rozmawiałem z władzami klubu i wyjaśniłem, że uważam, że nadszedł czas, aby ruszyć dalej. Potem pojechałem na wakacje i wtedy negocjacje zaczęły posuwać się do przodu. Byłem pewien, że kluby w końcu dojdą do porozumienia – kontynuował Anglik.

– Przez pierwsze kilka dni czułem się, jakbym wchodził do nowej szkoły. Dopasowywałam twarze do imion, przedstawiałam się, wszyscy pytali, jak się czuję. W przeszłości spotkałem wielu chłopaków, więc miło było ich wszystkich poznać osobiście. To było trochę surrealistyczne, ale nie mogłem się doczekać, aż zabiorę się do pracy – powiedział Kane.

