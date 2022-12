fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bayern Monachium nie ma powodów do zadowolenia, bo w sobotę jak grom z jasnego nieba spadła na klub informacja, że kontuzji doznał Manuel Neuer. Kilka słów na ten temat wyraził prezes Bawarczyków, który nie ukrywał, że wszystkich w klubie ta wiadomość zaniepokoiła.

Bayern Monachium przed rundą wiosenną ma poważny problem

Kontuzji doznał Manuel Neuer

Zaniepokojony sytuacja jest prezes mistrzów Bundesligi

Kahn z empatią do Neuera

Bayern Monachium to zdecydowanie główny faworyt do wygrania mistrzostwa Bundesligi. Ekipa z Niemiec ma też plan, aby namieszać w europejskich pucharach. Pewnym kłopotem dla teamu z Allianz Arena może być jednak kontuzja bramkarza numer jeden w zespole. Skomentował to sternik klubu.

– Wiadomość o kontuzji Manuela Neuera zszokowała nas wszystkich. Będziemy go wspierać w drodze powrotnej do zdrowia. Poradzi sobie z tą poważną kontuzją i wróci na boisko tak silny, jak wcześniej – przekonywał Oliver Kahn cytowany przez oficjalna stronę Bayernu Monachium.

W sobotę światło dzienne ujrzała wiadomość, że Manuel Neuer podczas jazdy na nartach doznał urazu podudzia. Piłkarz przeszedł już operację, która była pozbawiona komplikacji. W każdym razie zawodnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu.

36-latek w tej kampanii wystąpił w 16 spotkaniach, tracąc 14 bramek. Siedem razy zachował z kolei czyste konto. Neuer trafił do Bayernu w 2011 roku za 30 milionów euro. Obecna umowa zawodnika wygasa z końcem czerwca 2024 roku.

Czytaj więcej: Fatalna kontuzja golkipera Bayernu. Koniec sezonu dla Niemca