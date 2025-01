Juergen Klopp zareagował na krytykę. Tak odpowiedział kibicom

Juergen Klopp objął rolę szefa Globe Soccer w Red Bullu, za co spotkała go spora krytyka ze strony kibiców. Niemiec zareagował na głosy fanów podczas konferencji prasowej.

Juergen Klopp reaguje na krytykę Red Bulla

Juergen Klopp został nowym szefem Globe Soccer w Red Bullu i bardzo szybko musiał się zmierzyć z falą krytyki. Niemieccy kibice zarzucili byłemu trenerowi Liverpoolu “zdradę ideałów”, a wszystko ze względu na to, że Red Bull jest w Niemczech firmą często kojarzoną z komercjalizacją futbolu.

W minionych miesiącach fani Mainz i Borussii Dortmund dawali upust swojemu niezadowoleniu. Na stadionie FSV pojawiły się nawet transparenty. “Czy zapomniałeś o wszystkim, co ci daliśmy?” – głosił jeden z nich.

Na oficjalnej konferencji Red Bulla Juergen Klopp odpowiedział na tę krytykę. Niemiec zaznaczył, że jego celem jest zapewnienie dobrego futbolu kibicom, niezależnie od tego, czy jest to w Lipsku, czy gdziekolwiek indziej. Dodał także, że każdy klub zasługuje na dobry futbol, i wyraził dumę z możliwości pracy dla Red Bulla.

– Widziałem 47 000 kibiców w Lipsku, 5 000 z Bremy. Siedziałem tam i rozumiem, co mówią na ten temat. Pytam, “czy oni nie zasługują na dobry futbol?” Byłem 10 lat poza Niemcami, Lipsk nie był w Bundeslidze, gdy wyjeżdżałem. Dla mnie to całkowicie naturalne, ale naprawdę czuję, że zasługują na to – powiedział Klopp.

– Lekarz nie rozróżnia pacjentów (skąd pochodzą). Jestem doktorem futbolu, gdziekolwiek jestem, daję z siebie wszystko i teraz robię to dla Red Bulla – spuentował swoją wypowiedź.