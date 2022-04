Pressfocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

“Bild” donosi o trudnych negocjacjach pomiędzy Sergem Gnabrym, a Bayernem Monachium. Niemiecki skrzydłowy chce wyższych zarobków, których monachijski klub nie jest w stanie mu zagwarantować. Sam zawodnik nie czuje się również w 100% doceniany na Allianz Arena.

Serge Gnabry ma ważną umowę z Bayernem do 30 czerwca 2023

Niemiecki skrzydłowy chciałby zarabiać powyżej 19 mln euro

Gnabry chciałby również otrzymać długoletni kontrakt

Trudne negocjacje z Bayernem

W cieniu negocjacji w sprawie nowego kontraktu Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium pracuje również na przedłużeniem umowy z Serge Gnabrym. Jego kontrakt również kończy się 30 czerwca 2023. Gnabry, z przerwami, występuje na Allianz Arena od 2017 r. Od tego czasu zdobył z Bawarczykami wszystkie możliwe trofea, na czele z Ligą Mistrzów w sezonie 2019/2020. 26-letni prawy skrzydłowy miał niebagatelny wkład w triumf monachijczyków w Champions League, w 10 grach zdobywając aż 9 bramek. Zdając sobie sprawę, ze swoich dokonań, 31-krotny reprezentant Niemiec chciałby w Monachium zdecydowanie lepiej zarabiać.

Aktualne zarobki Gnabriego to 8 mln euro za sezon. W nowej umowie mógłby liczyć na apanaże w przedziale 17-19 mln euro. To stawiałoby go na zbliżonym poziomie do Kingsleya Comana (17 mln euro) i Leroya Sané (20 mln euro). Wiadomo, że to ostateczna oferta mistrzów Niemiec. Co więcej, Bayern ma podobno dać określony czas Gnabriego na podjęcie decyzji, podobnie jak zrobił w przypadku negocjacji z Davidem Alabą. Austriak nie zdecydował się przyjąć warunków FCB i latem 2021 za darmo odszedł do Realu Madryt.

Istnieje prawdopodobieństwo, że z Gnabrym może być podobnie. Niesatysfakcjonująca propozycja zarobków to jedno, ale Niemiec w Monachium nie czuje się w 100% doceniany. Gnabry chciałby bowiem otrzymać długoletni kontrakt, taki jaki mają m.in. Leon Goretzka (2026), Joshua Kimmich (2025) czy Kingsley Coman (2027). “Bild” zatem donosi, że do końca rozgrywek obie strony na pewno nie dojadą do porozumienia.

W sezonie 2021/2022 Gnabry na wszystkich frontach rozegrał 42 mecze, w których strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst.

