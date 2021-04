Flick: przed Lewandowskim wielkie wyzwanie

Hansi Flick na konferencji przedmeczowej przyznał, że Robert Lewandowski jest gotowy do gry, a także, że przed Polakiem stoi wielkie wyzwanie związane z rekordem Gerda Muellera.

Flick: Lewy wrócił do składu i jest w dobrej dyspozycji

Już w środę Bayern Monachium wrzucił na swoich portalach społecznościowych zdjęcie z trenującym Robertem Lewandowskim z podpisem “do zobaczenia w sobotę”. Teraz powrót kapitana reprezentacji Polski potwierdził trener Die Roten, Hansi Flick.

– Robert wrócił do składu i jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Pokazał to na sesjach treningowych – powiedział Hansi Flick. Poza Polakiem, do składu na mecz z Mainz wrócił Serge Gnabry, który doszedł już do siebie po zakażeniu koronawirusem. Jeżeli Bayern wygra sobotnie spotkanie, sięgnie po kolejne mistrzostwo Niemiec.

Dla Lewandowskiego starcie z Mainz jest też pierwszym etapem w przerwanym przez kontuzję wyścigu o pobicie historycznego rekordu Gerda Muellera. Aby to zrobić, polski napastnik musiałby zdobyć co najmniej pięć bramek w czterech ostatnich kolejkach Bundesligi.

– Wszyscy zgadzamy się, że przed Lewandowskim stoi wielkie wyzwanie – powiedział Flick, dodając jednocześnie, że napastnik może potrzebować nieco czasu na powrót do szczytowej dyspozycji po kontuzji.

Poza Mainz, Bayern Monachium czekają jeszcze w tym sezonie spotkania z Borussią Moenchengladbach, Freiburgiem i Augsburgiem. W wyniku kontuzji, Lewandowski opuścił cztery ligowe mecze Die Roten. Gdyby nie uraz, pobicie rekordu Muellera wydawało się bardzo prawdopodobne. W najnowszej ankiecie Kickera kibice nie są już jednak pewni powodzenia misji Polaka. Jedynie 39% z nich uważa, że Lewandowski pobije rekord legendarnego niemieckiego napastnika.

Kapitan reprezentacji Polski już w sobotę będzie mógł poczynić krok w kierunku tego historycznego osiągnięcia. Początek meczu pomiędzy Mainz a Bayernem Monachium zaplanowany jest na 15:30.

