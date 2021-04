Mainz – Bayern: gdzie oglądać? Z meczu Mainz – Bayern: transmisja w TV oraz stream online. Spotkanie w Moguncji, które odbędzie się dzisiaj (24 kwietnia 2021 roku) o godzinie 15:30, rozegrane zostanie w ramach 31. kolejki niemieckiej Bundesligi. Sprawdź gdzie możesz obejrzeć mecz Mainz – Bayern.

Mecz Bayern – Mainz: gdzie obejrzeć?

Do końca obecnego sezonu Bundesligi pozostały już tylko cztery kolejki. Bayern Monachium jest już o krok od zdobycia kolejnego mistrzowskiego tytułu. Drużyna Hansiego Flicka może sobie go zapewnić już w sobotę, w wyjazdowym meczu z FSV Mainz. Bawarczycy aktualnie mają dziesięć punktów przewagi nad wiceliderem z Lipska i nic nie odbierze im dziewiątego w historii klubu mistrzowskiego tytułu.

W sobotę Bayern czeka jest niełatwe spotkanie. FSV Mainz, które w tym sezonie walczy o utrzymanie i ma obecnie tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, będzie chciało potwierdzić wysoką formę z ostatnich tygodni. Zespół z Moguncji nie przegrał żadnego z sześciu ostatnich sześciu ligowych meczów, zdobywając w tym czasie aż 14 punktów. Zdobycz ta pozwoliła drużynie uciec ze strefy spadkowej.

Mecz dla polskich kibiców będzie interesujący z jednego powodu. Wszystko wskazuje na to, że od pierwszej minuty na boisko wybiegnie napastnik reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Najlepszy strzelec Bundesligi wrócił już do zdrowia po kontuzji kolana i jest do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. Czy Polak będzie jeszcze w stanie pobić rekord Gerda Muellera pod względem liczby bramek zdobytych w jednym sezonie? Trudno powiedzieć, ale kolejny krok w tym kierunku będzie starał się zrobić dzisiaj w Moguncji. W pierwszym pojedynku obu zespołów w tym sezonie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Mainz – Bayern.

Mainz – Bayern: transmisja na żywo w TV

Zdecydowaną większość spotkań Bundesligi możemy oglądać za pośrednictwem polskiej telewizji. Prawami do transmisji meczów niemieckiej ekstraklasy dzielą się Eleven Sports i Canal+. Na żywo będziemy mogli obejrzeć także dzisiejszy mecz na Opel Arena w Moguncji. Z meczu Mainz – Bayern transmisja na żywo będzie prowadzona na kanale Eleven Sports 1, a w rolę komentatorów wcielą się Julian Kowalski i Sebastian Chabiniak. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:30.

Mainz – Bayern: stream i transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do telewizji to nic straconego! Mecz będziesz mógł bez większych problemów obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisja meczu Mainz – Bayern online na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Eleven Sports – elevensports.pl, a także poprzez aplikacje mobilne dostępne na wszystkie urządzenia z systemami Android lub iOS.

To jednak nie wszystko, bowiem transmisje z meczów najważniejszych europejskich lig w coraz większej liczbie dostępne są również na bukmacherskich platformach bukmacherskich. Z meczu Mainz – Bayern stream online za darmo dla swoich klientów udostępniają STS i Fortuna.

Mainz – Bayern: kursy bukmacherów

Bayern Monachium przystąpi do sobotniego spotkania w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Legalni bukmacherzy nie mają w tej kwestii wątpliwości, co ma również odzwierciedlenie w oferowanych przez nich kursach.

FSV Mainz 05 Bayern Monachium 8.90 6.00 1.35 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 24. kwietnia 2021 12:11 .

