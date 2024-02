Imago / Bart Stoutjesdijk Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie wróci w nowym sezonie do Bayernu Monachium

Niemiec jest jednym z kandydatów do pracy w FC Barcelonie

58-latek chce spróbować pracy poza granicami kraju

Hansi Flick czeka na ofertę z Barcelony lub Premier League

Bayern Monachium po zakończeniu sezonu rozstanie się z Thomasem Tuchelem. Mimo to decyzja o zakończeniu współpracy pomiędzy niemieckim klubem a trenerem nie skłoni Hansi’ego Flicka do zmiany swojego pomysłu. 58-latek był łączony z ponowną pracą na Allianz Arena, lecz jak informuje Nicolo Schira po raz drugi do tej współpracy nie dojdzie. Włoski dziennikarz uważa, że Flick po to zatrudnił jednego z najlepszych agentów na świecie (Pini Zahavi), aby ten załatwił mu miejsce w FC Barcelonie, bądź znalazł pracodawcę w Premier League.

Ostatnim pracodawcą byłego trenera Bayernu Monachium była niemiecka federacja. Hansi Flick przez okres dwóch lat pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec. Z naszymi zachodnimi sąsiadami rozczarował podczas Mistrzostw Świata 2022, gdy odpadł na etapie fazy grupowej. We wrześniu poprzedniego roku został zwolniony ze względu na słabe wyniki zespołu.

Łącznie Flick zasiadał na ławce trenerskiej niemieckiej kadry w 25 meczach. Jego bilans prezentuje się następująco: 12 zwycięstw, 7 remisów oraz 6 porażek. Średnio notował 1.72 punktu na mecz.