Willi Orban nabawił się kontuzji podczas zgrupowania reprezentacyjnego. Badania wykazały, że węgierski stoper naderwał więzadło w prawym kolanie i czeka go dwumiesięczny rozbrat piłką, czytamy na portal "Get Football News Germany". Strata 30-latka to ogromny cios dla Lipska oraz Marco Rose.