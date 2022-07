Pressfocus Na zdjęciu: Prezydent UEFA– Aleksandr Ceferin

FC Koeln wystosowało do EUFA oficjalne pismo z prośbą o usunięcie białoruskich drużyn z tegorocznej edycji rozgrywek europejskich. Jest to następstwo wsparcia, jakie Białoruś udziela Rosji w trakcie wojny przeciwko Ukrainie.

W grze o udział w tegorocznej edycji europejskich pucharów pozostają cztery białoruskie drużyny – BATE, FC Homel, Szachcior Soligorsk i Dynamo Mińsk

FC Koeln wystosowało do UEFA list z prośbą o usunięcie białoruskich ekip z rozgrywek europejskich

Władze niemieckiego klubu zwracają się do piłkarskiego środowiska, aby poparło ich działania

Drużyny z Białorusi podążą drogą rosyjskich?

Obecna edycja europejskich pucharów odbywa się bez udziału rosyjskich zespołów. Jest to następstwo działań, jakie na początku roku Rosja wymierzyła w stronę Ukrainy. FIFA oraz UEFA zjednoczyły się w decyzji, aby wykluczyć rosyjskie ekipy z rozgrywek międzynarodowych.

Wojna na wschodzie Europy wciąż nie ustaje, co wiąże się z kolejnymi kontrowersjami. FC Koeln poinformowało w czwartek o wystosowaniu do UEFA oficjalnego listu, w którym prosi o podobne postąpienie względem białoruskich drużyn i usunięcie ich z europejskich rozgrywek, tak jak miało to miejsce w przypadku Rosjan.

Białoruś od początku inwazji na Ukrainę wspiera Rosję i aktywnie uczestniczy w samym konflikcie. Niemiecki klub uważa, że jest to wystarczający argument aby wykreślić kolejny kraj z piłkarskiej mapy Europy.

#StandWithUkraine Mit Blick auf die Unterstützung Russlands durch die belarussische Regierung beim Angriffskrieg gegen die #Ukraine fordert der #effzeh von der #UEFA den Ausschluss der belarussischen Teams aus der UEFA Europa Conference League. 👇 https://t.co/d3WBkaZNuc — 1. FC Köln (@fckoeln) July 21, 2022

W eliminacjach do tegorocznej edycji europejskich pucharów wciąż pozostają cztery białoruskie zespoły – BATE, FC Homel, Szachcior Soligorsk i Dynamo Mińsk. W obawie o możliwe zetknięcie się z nimi FC Koeln prosi europejską organizację piłkarską o szybką decyzję.

Przedstawiciel Bundesligi zwrócił się również do całego piłkarskiego środowiska, aby poparło ono apel klubu i zjednoczyło się w słusznej sprawie.

Z pełną treścią wystosowanego do UEFA listu można zapoznać się na oficjalnej stronie klubowej FC Koeln.

Zobacz również: Salihamidzić żałuje odejścia Alaby