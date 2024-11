Erik ten Hag wróci do pracy? Duży klub rozważa zatrudnienie Holendra

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag faworytem do objęcia RB Lipsk

Erik ten Hag pod koniec października rozstał się z Manchesterem United po serii rozczarowujących wyników. Holender od przynajmniej kilku miesięcy nie mógł sobie poradzić z zażegnaniem kryzysu na Old Trafford, co ostatecznie przyczyniło się do jego odejścia.

Były szkoleniowiec Ajaxu Amsterdam od tamtej pory pozostaje bezrobotny, choć już niebawem może się to zmienić. W minionych tygodniach Erik ten Hag był łączony z posadą trenera w AS Romie i Borussii Dortmund. Teraz na rynku pojawiła się kolejna realna opcja, bo według Fichajes spore zmiany mogą zajść w szeregach RB Lipsk.

Ponoć Holender jest poważnym kandydatem do zastąpienia Marco Rose, którego metody raczej nie sprawdzają się najlepiej. Die Roten Bullen mają za sobą pięć porażek w Lidze Mistrzów i stracili realne szanse na awans do fazy pucharowej. Ten fakt ma skłaniać włodarzy klubu do podjęcia radykalnych kroków jeszcze przed końcem 2024 roku.

Erik ten Hag to trener, który słynie z dobrej pracy z młodymi piłkarzami. Szkoleniowiec udowodnił to w czasach pracy dla Ajaxu Amsterdam, gdy wraz z zespołem awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Niedługo później wielu zawodników z tamtego składu znalazło się w czołowych drużynach Europy. To bez wątpienia ważne argumenty dla kierownictwa RB Lipsk.

