PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

W śródtygodniowym spotkaniu 17. kolejki niemieckiej Bundesligi Bayern Monachium mierzył się z FC Koeln. Bawarczycy przystępowali do tego starcia z pozycji lidera, ale to nie uchroniło ich od szybkiej straty gola. Tuż przed końcem meczu do wyrównania doprowadził Joshua Kimmich, który popisał się pięknym trafieniem.

Bayern Monachium mierzył się z FC Koeln w meczu 17. kolejki Bundesligi

Goście strzelili gola już w 4. minucie

Wyrównanie przyszło dopiero w 90. minucie – Kimmich zdobył cudowna bramkę

Bayern traci bramkę w pierwszy minutach gry

Po zaledwie czterech minutach od rozpoczęcia meczu w Monachium Yann Sommer musiał wyjmować piłkę z siatki. Ekipa FC Koeln zaatakowała prawą flanką i wywalczyła rzut rożny. Florian Kainz dorzucił w pole karne na głowę Juliana Chabota, który zgrał przed bramkę do wbiegającego Ellyesa Skhiriego, a ten pokonał zaskoczonego golkipera Bayernu. Tym samym tuż po premierowym gwizdku Tobiasa Stielera na Allianz Arena Sommer już wiedział, że znowu nie zachowa czystego konta, które miało być pierwszym w barwach Bayernu.

Po stracie bramki gospodarze w pełni przejęli inicjatywę i wykreowali kilka obiecujących akcji, ale Marvin Schabe był czujny i nie dał się pokonać Gnabry’emu i Pavardowi. W pierwszej połowie mistrzowie Niemiec oddali łącznie osiem strzałów, ale tylko dwa z nich były celne. Posiadanie piłki wynosząca aż 73% zupełnie nie przełożyło się na gole, a gra monachijczyków raczej nie była przyjemna dla oka.

Kimmich ratuje remis

Tuż po wznowieniu gry znakomitą okazję na wyrównanie miał Ryan Gravenberch, wprowadzony po przerwie, ale po strzale z dystansu piłka zatrzymała się na słupku. Kilka minut później Schwabe musiał interweniować po uderzeniu Kingsleya Comana, który także pojawił się na murawie w drugiej odsłonie gry.

Przez dłuższy czas Bayern nie był w stanie zagrozić bramce Kolonii. Dopiero w 80. minucie Thomas Muller zamykał dośrodkowanie potężną główką, ale Schwabe znowu dał popis swoich umiejętności. W 88. minucie Choupo-Moting trafił w słupek, jednak sędzia wcześniej podniósł chorągiewkę.

Schwabe był bliski zachowania czystego konta, ale w 90. minucie nie był w stanie nic zrobić z perfekcyjnym uderzeniem Kimmicha. Pomocnik Bawarczyków przymierzył zza szesnastki, a piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Bayern jeszcze próbował rozstrzygnąć starcie na swoją korzyść, ale mimo trzech doliczonych minut ekipa Juliana Nagelsmanna traci punkty w rywalizacji z Kolonią.

Bayern Monachium – FC Koeln 1:1 (0:1)

Kimmich 90′ – Shkiri 4′