Na początku stycznia 2014 roku przyjechał z całą rodziną do Monachium i podpisał kontrakt. Co ciekawe, to jedyny piłkarz, który przeczytał całą swoją 35-stronicową umowę! Nigdy tego nie zapomnę - powiedział był prezes Bayernu cytowany przez "Bilda" nt. sprowadzenia Lewandowskiego.