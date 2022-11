PressFocus Na zdjęciu: Marcus Ingvartsen

Wyniki 15. kolejki Bundesligi. Mainz zremisowało z Frankfurtem 1:1. Dla gospodarzy to pierwsze punkty po trzech kolejnych przegranych. Z kolei Freiburg pokonał Union 4:1 i w tym momencie jest na drugiej pozycji w ligowej tabeli. Trzy gole dla gospodarzy – w pierwszej połowie – zdobył Vincenzo Grifo. Włochowi zajęło to 16 minut. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców goli.

Remis w Moguncji, Grifo bohaterem

Mainz grało z Frankfurtem. Do przerwy zawodnicy klubu z Moguncji skromnie prowadzili 1:0. W 41. minucie do siatki Orłów trafił Jonathan Burkardt. Wyrównał Randal Kolo Muani. Więcej goli już nie padło i finalnie potyczka zakończyła się remisem 1:1. Dla Mainz to pierwsze punkty od 21 października. Freiburg podejmował Union. Gospodarze wykorzystali atut własnego terenu i pewnie pokonali rywali z Berlina 4:1. Świetne zawody rozegrał Grifo, który w nieco ponad kwadrans zanotował klasyczny hat-trick.

Zobacz także: Tabela Bundesligi

Wyniki 15. kolejki

Mainz – Frankfurt 1:1 (1:0)

Jonathan Burkardt (41′) – Randal Kolo Muani (67′)

Freiburg – Union 4:1 (4:0)

Vincenzo Grifo (4′-karny, 6′, 20′ – karny), Michael Gregoritsch (45+1′) – Sven Michel (84′ – karny)