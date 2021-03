Bild: Bayern pożegna się latem z doświadczonym defensorem

Jak donoszą dziennikarze Sport Bild w gabinetach Bayernu Monachium zapadła już decyzja odnośnie przyszłości Jerome’a Boatenga. Kontakt z doświadczonym defensorem nie zostanie przedłużony.

Jerome Boateng gra w Bawarii od blisko dziesięciu lat. Do klubu trafił w lipcu 2011 roku z Manchesteru City. Przez lata był wiodącą postacią Bayernu i podstawowym defensorem. W bieżącym sezonie 32-latek pojawił się na boisku 27 razy. Pomimo tego działacze mistrza Niemiec nie będą zabiegać o to, by zatrzymać go na dłużej.

Kontrakt Boatenga wygasa w czerwcu tego roku i wtedy też zostanie wolnym graczem. Nie powinien pozostać długo bez pracodawcy, bo łączy się go z klubami z Włoch i Anglii.

Problemy w życiu osobistym

Boateng nie był w tym sezonie bezbłędny na boisku. Ma też problemy w życiu prywatnym. Głośno było o samobójstwie jego dziewczyny, pochodzącej z Polski Kasi Lenhardt. Zabiła się zaledwie paręnaście dni po tym, jak zakończyła swój związek z Boatengiem.

Warto przypomnieć, że Bayern opuszcza też inny znany defensor, David Alaba. Ma on być już po słowie w sprawie kontraktu w Realu Madryt.