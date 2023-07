Bayern wybrał nowego dyrektora sportowego. To on “wynalazł” Haalanda

IMAGO Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium postanowił zwolnić Hasana Salihamidzicia po sezonie 2022/23

Od pewnego czasu klub nie miał dyrektora sportowego

Teraz Bawarczycy zdecydowali się na współpracę z “wynalazcą” Haalanda

Christoph Freund będzie dyrektorem sportowym Bayernu Monachium

Po zdobyciu mistrzostwa Niemiec w sezonie 2022/23 w Bayernie Monachium doszło do trzęsienia ziemi. Klub zdecydował się zwolnić prezesa Olivera Kahna i dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia.

Zobacz także: RB Lipsk przejął wielki talent PSG

Od tamtej pory Bawarczycy prowadzili intensywne poszukiwania nowego dyrektora, który mógłby z powodzeniem zarządzać m.in. polityką transferową. Jak informuje Florian Plettenberg, wybór padł na Christopha Freunda. To człowiek, który od 2015 roku pracował w RB Salzburg. W tym czasie uczestniczył w transferach do klubu takich zawodników jak m.in. Erling Haaland i Dominik Szoboszlai. Do Die Roten ma dołączyć wraz z początkiem września.