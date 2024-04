Bayern nie do poznania. Tak źle nie było od kilkunastu lat

Bayern Monachium notuje jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że Bawarczycy stracą tytuł na rzecz Bayeru Levekrusen.

Thomas Tuchel

Bayern notuje słaby sezon

To jedna z najgorszych kampanii od wielu lat

Bawarczycy stracą mistrzostwo Niemiec

Najgorsza statystyka Bayernu od lat

Bayern Monachium po 27. kolejkach Bundesligi zajmuje 2. miejsce w tabeli i ma stratę 13 punktów do Bayeru Leverkusen. Wszystko wskazuje na to, że Bawarczycy stracą mistrzostwo Niemiec.

W obecnym sezonie Bayern ma już pięć porażek w lidze niemieckiej. Jak przekazał profil Bayern & Germany, jest to najgorszy wynik od sezonu 2011/2012. Wówczas po raz ostatni klub z Monachium nie sięgnął po końcowy tytuł, notując siedem przegranych meczów w rozgrywkach.

Jedyną nadzieją na uratowanie sezonu jest Liga Mistrzów, w której Bayern zagra z Arsenalem. Będzie to ćwierćfinałowe spotkanie, a więc drużyna Tuchela ma szansę na wejście co najmniej do najlepszej czwórki.