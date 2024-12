Bayern uznał tę gwiazdę za swój priorytet

Bayern Monachium wygląda na to, że otrząsnął się już z problemów z poprzedniego sezonu. Władze klubu pracują z kolei nad przedłużeniem umów z kluczowymi graczami.

Bayern Monachium chce zatrzymać w klubie Leroya Sane

Bayern Monachium pod wodza Vincenta Kompany’ego prezentuje się solidnie w Bundeslidze. Niemniej z Pucharu Niemiec został już wyeliminowany przez Bayer Leverkusen (0:1). Tymczasem władze klubu już pracują nad zatrzymaniem najważniejszych postaci w zespole, przekonuje Sky Germany.

Już wcześniej pojawiły się wieści, że władze Bayernu zaczęły rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z Leroyem Sane. Niemieckie źródło podaje z kolei, że nowa umowa dla byłego gracza Manchesteru City jest postrzegana w klubie Monachium za priorytet.

28-latek ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca czerwca 2025 roku. Bayern nie ma jednak zamiaru rozstawać się z zawodnikiem. Co prawda piłkarz nie miał łatwego początku w ekipie z Allianz Arena. Niemniej w ostatnim czasie Sane znacznie poprawił swoje notowanie. Miało to miejsce między innymi w potyczkach przeciwko PSG (1:0) czy z Borussią Dortmund (1:1).

67-krotny reprezentant Niemiec trafił do niemieckiego giganta w lipcu 2020 roku za 49 milionów euro z Man City. Wcześniej zawodnik bronił barw FC Schalke 04. W tym sezonie Sane rozegrał jak na razie 15 meczów, notując w nich trzy trafienia. Rynowa wartość gracza kształtuje się z kolei w wysokości 60 milionów euro. Piłkarz może pochwalić się trzema mistrzostwami Bundesligo i dwoma mistrzostwami Premier League.

