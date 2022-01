fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. Bild podaje, że doświadczony reprezentant Niemiec wkrótce może parafować nowy kontrakt z klubem z Allianz Arena.

Manuel Neuer to bez wątpienia jedna z kluczowych postaci Bayernu Monachium

Wciąż ważą się losy przyszłości doświadczonego bramkarza

Bild przekonuje, że nowy kontrakt dla 35-latka jest kwestią czasu

Neuer w Bayernie dłużej niż do 2023 roku

Manuel Neuer trafił do teamu z Monachium w 2011 roku z FC Schalke 04. Kosztował wówczas 30 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w szeregach Bawarczyków łącznie w 460 spotkaniach, w których 223 razy zachował czyste konto.

Najnowsze informacji niemieckich mediów sugerują, że Neuer jest zdecydowany na przedłużenie umowy z Bayernem. Miałaby ona obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Gdyby zawodnik wypełnił kontrakt w monachijskim klubie do końca, to spędziłby w nim czternaście lat.

Neuer jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w Bayernie. Może liczyć na apanaże w wysokości ponad 18 milionów euro rocznie. Na podobne sumy mogą liczyć w ekipie z Monachium także Robert Lewandowski, czy Thomas Mueller.

Bayern plasuje się obecnie na pierwszej pozycji w tabeli ligi niemieckiej. Bawarczycy legitymują się dorobkiem 49 punktów, wyprzedzając o sześć oczek drugą Borussię Dortmund. Tuż po styczniowej przerwie w rozgrywkach Bayern zmierzy się z RB Lipsk.

