fot. PressFocus Na zdjęciu: Felix Magath

Hertha Berlin pokonała w poniedziałkowy wieczór Hamburger SV (2:0) w barażu o udział w Bundeslidze w kolejnej kampanii. Podopieczni Felixa Magatha odwrócili jednocześnie na swoją korzyść losy dwumeczu. Niemiecka Stara Dama będzie tym samym w kolejnym sezonie nadal grała w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Hamburger SV przystępował do poniedziałkowej potyczki po zwycięstwie na Olympiastadion

Przedstawiciel 2. Bundesligi wygrał w Berlinie 1:0

W starciu na Volkparkstadion do wygranej berlińczyków poprowadzili Dedryck Boyata oraz Marvin Plattenhardt

Bundesliga dla Herthy

Hamburger SV podchodził do rywalizacji z Herthą w bardzo dobrych nastrojach, mogąc pochwalić się passą pięciu z rzędu zwycięstw. Stara Dama miała natomiast za sobą trzy kolejne porażki. Wydawało się, że zdecydowanym faworytem do gry w Bundeslidze w kolejnej kampanii byli podopieczni Tima Waltera. Rzeczywistość jednak okazała się inna i to Felix Magath mógł po zakończeniu spotkania powiedzieć: veni, vidi, vici.

Wynik rywalizacji został otwarty błyskawicznie. Już w czwartej minucie na listę strzelców wpisał się Dedryck Boyata, który skierował piłkę do siatki po centrze Marvina Plattenhardta. Zawodnik berlińczyków skierował piłkę do siatki po uderzeniu głową.

Tymczasem po ponad godzinie gry piłkę do siatki skierował asystent przy pierwszym golu. Tym razem Plattenhardt popisał się uderzeniem z rzutu wolnego, oddając strzał, po którym piłka wylądowała obok lewego słupka.

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie. Tym samym Felix Magath zrealizował cel, który było utrzymanie Herthy w Bundeslidze. Jednocześnie w przypadku braku porozumienia na linii klub z Berlina-Fiorentina w sprawie transferu Krzysztofa Piątka reprezentant Polski może grac w kolejnym sezonie ponownie w Bundeslidze.