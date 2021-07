STS zakłady bukmacherskie oferuje zakład bez ryzyka dla nowych klientów. Z naszym kodem promocyjnym otrzymasz najwyższy bonus na rynku.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

W niedzielnym finale mistrzostw Europy Anglia zmierzy się z Włochami, a wcześniej będziemy mogli pasjonować się piłkarskim klasykiem w finale Copa America, w którym czeka nas starcie Argentyna – Brazylia. Bukmacherzy nie wskazują zdecydowanego faworyta obu meczów, dlatego kursy na zwycięzcę są wydają się być atrakcyjne.

Włochy Anglia 2.95 3.00 2.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. lipca 2021 11:38 .

Argentyna Brazylia 3.60 3.15 2.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. lipca 2021 12:46 .

Jak postawić bez ryzyka 230 zł w STS i odebrać darmowy zakład 30 zł?

Jeśli zamierzasz postawić na jedno z tych spotkań, a nie masz jeszcze konta u największego polskiego bukmachera STS to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka dla nowych klientów.

Standardowy zakład bez ryzyka w STS to 200 zł, ale podając w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL otrzymasz zakład bez ryzyka w wysokości 230 zł, a także dostaniesz darmowy zakład wartości 30 zł. Jak skorzystać z tej promocji?

Zarejestruj się w STS podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt, a następnie postaw pierwszy kupon pojedynczy (jeden typ na kuponie z oferty zakłady bukmacherskie lub zakłady live) bądź AKO (dwa lub więcej typów). Jeśli zakład okaże się przegrany, STS zwróci stawkę zakładu (pomniejszoną o podatek) do kwoty 230 złl W ciągu trzech dni od założenia konta otrzymasz darmowy zakład (freebet) 30 zł na konto bonusowe.

Szczegółowy regulamin promocji znajdziesz na stronie bukmachera.

Kod promocyjny STS dla użytkowników goal.pl

Podając kod promocyjny GOAL w trakcie rejestracji otrzymasz najwyższy bonus dla nowych klientów dostępny na rynku. To łącznie aż do 1500 zł w bonusach na co składa się:

bonus od depozytu do 1200 zł

zakład bez ryzyka do 230 zł

darmowy zakład 30 zł

zakład bez ryzyka na sporty wirtualne 20 zł

zakład bez ryzyka na betgames 20 zł