Fortuna zaproponowała swoim klientom niezwykłą promocję, w której do wygrania jest 1 000 000 euro. Do gry można dołączyć do 11 czerwca.

Zadaniem uczestników promocji jest poprawnie wytypowanie drabinki turniejowej Mistrzostw Europy: kolejności w grupach, zespołów które zagrają w 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale i finale, oraz jego wyniku. Osoby, którym uda się ta szuka podzielą między sobą milion euro!

Dodatkowo Fortuna Zakłady Bukmacherskie podzieli 100 000 zł (w postaci Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus) pomiędzy uczestników zabawy, którym uda się odgadnąć kolejność poszczególnych grup oraz zespoły, które zagrają ze sobą w 1/8 finału.

Jak zagrać o milion euro w Fortunie?

Tomasz Ćwiąkała, ambasador marki Fortuna Zakłady Bukmacherskie

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie bukmachera. Możliwość wytypowania turnieju będzie widoczna, po zalogowaniu na konto gracza w Fortunie. Jeśli nie masz jeszcze konta w Fortunie to możesz je założyć za pośrednictwem naszej strony. Korzystając z kodu promocyjnego GOAL zyskasz wyższy bonus dla nowych klientów.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.