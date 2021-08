LVbet sponsorem spadkowicza z Premier League

Polski bukmacher LVbet został sponsorem West Bromwich Albion, angielskiego klubu który w poprzednim sezonie rywalizował w Premier League.

Umowa z West Bromwich Albion będzie obowiązywała w sezonie 2021/22.

LVbet zamierza zaangażować fanów WBA oraz promować zasady odpowiedzialnej gry.

Współpraca LVbet z WBA to już kolejna akcja marketingowa tego bukmachera na angielskim rynku.

Polski bukmacher sponsorem angielskiego klubu

West Bromwich Albion to uznana marka na brytyjskim rynku piłkarskim. “The Baggies” w swojej historii czterokrotnie stawali na podium rozgrywek angielskiej ekstraklasy (w tym raz zdobyli mistrzostwo kraju), do tego aż pięć razy wywalczyli Puchar Anglii, do tego dołożyli też jeden Puchar Ligi Angielskiej i dwukrotny triumf w meczu o Tarczę Wspólnoty. W sezonie 2020/2021 WBA grało na poziomie Premier League, ale zajęło 19. miejsce w tabeli i rozgrywki 2021/2022 spędzi na zapleczu ekstraklasy – w Championship.

LVbet we współpracy z West Bromwich chce skupić się na stworzeniu strategii “fans first” i włączyć się w różnego rodzaju inicjatywy z kibicami WBA, polegającymi m.in. na konkursach, gdzie do wygrania będą bilety VIP, jak również koszulki i piłki z podpisami zawodników. LVbet będzie także aktywnie promował zasady odpowiedzialnej gry w komunikacji marketingowej i dostarczał unikalny format w swoich działaniach w trakcie sezonu.

– Jesteśmy podekscytowani, że możemy wspierać “The Baggies” w ich staraniach o natychmiastowy powrót do Premier League. Współpraca z WBA oferuje wzrost rozpoznawalności naszej marki w Wielkiej Brytanii. Ten klub ma wspaniałą i zaangażowaną grupę fanów, którym chcemy dostarczyć znaczącą wartość – podkreśla Marcin Jabłoński, CMO LVbet.

– LVbet zaprezentował zaangażowanie w sponsoring piłki nożnej, ale dotychczas nie miał w swoim portfolio klubu z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy zachwyceni, że West Bromwich jest perfekcyjnym kandydatem do spełnienia wszystkich wymagań LVbet – skomentował Simon King, Commercial Director West Bromwich Albion. – Rozumiemy, jak ważne jest promowanie zasad odpowiedzialnej gry i cieszymy się, że nasz nowy partner podziela nasze wartości. Ponadto będziemy ciężko pracować, by nasi fani doświadczyli wszystkich korzyści tej współpracy podczas licznych konkursów i innych specjalnych inicjatyw w trakcie najbliższego sezonu – dodał.

LVbet działa w całej Europie i postrzega współpracę z West Bromwich Albion jako część swojej strategii na rynku brytyjskim. Przed EURO 2020 LVbet zakontraktował Jasona McAteera jako ambasadora marki, z którym nadal planuje angażować klientów w mediach społecznościowych.

Kogo wspiera marka LVbet?

To nie pierwsza współpraca LVbet w Wielkiej Brytanii. LVbet jest oficjalnym partnerem Vanarama National League i sponsorem siatkarskiej Victorii Londyn. LVbet sponsorował w przeszłości niemiecką reprezentację narodową w hokeju na lodzie oraz Kölner Haie, drużynę z niemieckiej Eishockey League. Bukmacher w Polsce jest głównym sponsorem Wisły Kraków, Śląska Wrocław, a w przeszłości był też sponsorem Mistrzostw Europy w siatkówce – EuroVolley Poland 2017.