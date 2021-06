LV BET zostaje z Wisłą Kraków

Środowisko biznesowe wokół Wisły Kraków stale się rozrasta, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. Tą niezmiennością jest lojalność i wsparcie płynące ze strony LV BET Zakłady Bukmacherskie, który pozostanie Sponsorem Białej Gwiazdy do roku 2025.

LV Bet zakłady bukmacherskie to dynamicznie rozwijają się firma – funkcjonująca także poza granicami kraju – która doskonale rozumie potrzeby polskiego sportu. Marka, która inwestuje w różne dyscypliny, docierając do społeczności zgromadzonych wokół klubów. Rozmaite działania podejmowane przez Sponsora Wisły Kraków czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i odpowiedzialnych bukmacherów na rynku, a bogata oferta skierowana do fanów jest jedną z najczęściej wybieranych możliwości legalnej gry.

Logo bukmachera w nowym miejscu

Logo bukmachera znajdzie się na spodenkach meczowych zawodników 13-krotnego mistrza Polski, na odzieży treningowej, dodatkowo utrzymany zostanie branding stadionowy oraz wspólna strategia komunikacyjna.

– Firma LV Bet to ważny dla Wisły Kraków Sponsor, którego logo zajmowało miejsce na froncie trykotów Białej Gwiazdy aż przez cztery lata. Warto zaznaczyć, że bardzo rzadko zawiera się tak długoterminowe umowy, dlatego tym bardziej cieszymy się, że ta udana współpraca będzie kontynuowana, a Zarząd LV BET wykazał się ogromną wyrozumiałością w kontekście nawiązania współpracy z nowym Sponsorem Strategicznym i zdecydował się pozostać przy R22 w nieco innej roli niż dotychczas. To dla nas niezwykle cenne – powiedział Dawid Błaszczykowski, Prezes TS Wisła Kraków SA.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy, dlatego zostajemy z Wisłą Kraków na dłużej, pomimo iż w innej formie niż przez ostatnie lata. Dla nas szczególnie ważne jest to, że wraz z Wisłą wypracowaliśmy długofalową strategię współpracy, która przełoży się na liczne korzyści zarówno dla naszej firmy, klubu, jak i dla kibiców. Szczególnie istotne jest zaangażowanie nie tylko wokół pierwszego zespołu, dlatego współpracujemy z sekcją esportową oraz będziemy wspierać także drużynę AMP futbolu w turnieju w Krakowie. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że wspólnie uda nam się zdziałać jeszcze więcej” – mówił Rafał Wójtowicz, prezes LV BET Zakłady Bukmacherskie.

Umowa z Wisłą na cztery lata

Współpraca przewiduje również podejmowanie wielu aktywności dedykowanych kibicom Wisły w mediach społecznościowych oraz w czasie meczów. Umowa Wisły Kraków z firmą LV BET Zakłady Bukmacherskie będzie obowiązywać do końca sezonu 2024/25.

– Jako sponsor nie ograniczamy się wyłącznie do ekspozycji LV BET na koszulkach czy na spodenkach meczowych. Jesteśmy zaangażowani w szereg inicjatyw, których celem jest włączenie kibiców w najważniejsze wydarzenia. Postanowiliśmy się „pożegnać” z tytułem głównego sponsora rozdając kibicom Wisły 200 koszulek meczowych w ramach podziękowania i jednocześnie nowego początku. Bardzo nam zależy na aktywnym udziale w funkcjonowaniu klubu – powiedziała Monika Płaczkowska, General Sponsorship and Marketing Manager LV BET.

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisłę Płock, Stal Mielec, Garbarnię Kraków, a także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. Ponadto firma zaangażowała się mocno w sponsoring esportowy – w ostatnim czasie została sponsorem All In! Games Wisły Kraków.

