LV BET sponsorem głównym Śląska Wrocław

LV BET Zakłady Bukmacherskie zostały nowym sponsorem głównym Śląska Wrocław. Zastąpią one markę Noblebet w nadchodzącym sezonie oraz będą wspierać wrocławski klub przez trzy kolejne lata.

Współpraca Śląska z nowym sponsorem rozpocznie się po zakończeniu obecnego sezonu. Wyjątkiem będzie ostatni w tych rozgrywkach mecz WKS-u ze Stalą Mielec, podczas którego – dzięki porozumieniu obu firm Noblebet i LV BET – logotyp nowego sponsora pojawi się na przodzie koszulek meczowych Śląska. Pozostałe elementy brandingu meczowego pozostaną bez zmian.

Od nowego sezonu, zgodnie z zawartą umową, logo LV BET znajdzie się na wszystkich materiałach promocyjnych wrocławskiego klubu. Pojawi się m.in. na strojach meczowych i treningowych pierwszej drużyny oraz nośnikach klubu na Stadionie Wrocław i obiekcie treningowym. Współpraca przewiduje również wiele wspólnych aktywności dla kibiców Śląska w mediach społecznościowych oraz w czasie meczów. Umowa Śląska Wrocław z firmą LV BET Zakłady Bukmacherskie będzie obowiązywać do końca sezonu 2024/25.

– Cieszymy się, że rok przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy sponsoringowej możemy zaprezentować nowego sponsora głównego. Nowy, kilkuletni kontrakt gwarantuje Śląskowi Wrocław jeszcze lepsze warunki i świadczy o zaufaniu, jakim obdarzyła nas firma LV BET. Nie kryję satysfakcji i uważam to za nasz duży sukces, że tak uznana i wiarygodna marka, jaką jest LV BET, wyraża determinację, by wspierać nasz klub w dalszym rozwoju. Jednocześnie pragnę podziękować marce Noblebet za współpracę i zaangażowanie w trakcie dwóch ostatnich sezonów – podkreśla Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław.

– Jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy sponsorem głównym klubu z tak wspaniałą historią. Uważam, że nawiązanie tej współpracy będzie krokiem naprzód dla obu stron. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że wspólnie uda nam się zdziałać wiele. Wierzę, że jako sponsor główny będziemy towarzyszyć Śląskowi w kolejnych wielkich sukcesach, na jakie niewątpliwie zasługuje zarówno klub, jego kibice, jak i miasto Wrocław – dodał Marcin Doszczeczko, CEO LV BET.

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Wisłę Kraków, Widzew Łódź, Wisłę Płock, Stal Mielec, Garbarnię Kraków, a także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. Ponadto firma zaangażowała się mocno w sponsoring esportowy – w ostatnim czasie została sponsorem All in Games Wisły Kraków.