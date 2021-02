Wyjątkowa okazja dla fanów Liverpoolu i Jürgena Kloppa

Wydawnictwo SQN ruszyło z promocją książki “Jürgen Klopp. Zapiski z mistrzowskiego sezonu“. Każdy fan Liverpoolu i niemieckiego trenera ma szansę, by jego imię i nazwisko pojawiło się na jej okładce.

Niniejsza pozycja pozwala wejść w umysł niemieckiego szkoleniowca i dowiedzieć się o jego rozterkach i wątpliwościach. Co spowodowało taki wystrzał formy zespołu z zachodniej części Anglii? Jak ważni dla klubu są oddani kibice? W jaki sposób Jürgen Klopp skutecznie zarządza tak trudnym do prowadzenia kolektywem? O tym wszystkim opowiada ta książka, która stanie się obowiązkową lekturą wszystkich sympatyzujących z The Reds.

Aby znaleźć się na okładce książki Jürgena Kloppa „Zapiski z mistrzowskiego sezonu” wystarczy:

