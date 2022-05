Pressfocus Na zdjęciu: Marko Poletanovic

Walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie Wisła Kraków po raz kolejny zawiodła i zremisowała jedynie bezbramkowo z Jagiellonią Białystok. Biała Gwiazda miała ogromne problemy nawet z zawiązaniem jakiejkolwiek sensownej akcjo ofensywnej.

Wisła znajduje się w strefie spadkowej

W meczu z Jagiellonią oddała tylko dwa celne strzały

Na dwa mecze przed końcem sezonu traci trzy punkty do bezpiecznej strefy

Nudy w Krakowie

Sytuacja Wisły Kraków już przed meczem była bardzo trudna. Biała Gwiazda znajduje się w strefie spadkowej i traci cztery punkty do bezpiecznej strefy. Mimo presji, w pierwszej połowie spotkania z Jagiellonią, gospodarze zaprezentowali się bardzo słabo i rzadko stwarzali zagrożenie pod bramką Zlatana Alomerovicia. Dość powiedzieć, że nie udało im się oddać nawet jednego celnego strzału. Niewiele lepsza była pod tym względem Jaga, która zanotowała tylko jedno celne trafienie.

Niewiele niestety zmieniło się w drugiej połowie. Podopieczni Jerzego Brzęczka grali kompletnie bez pomysłu i do po 70 minutach nie mieli na koncie nawet jednego celnego strzału. Ta sztuka udała im się wreszcie minutę później i choć brzmi to brutalnie, było to największe osiągnięcie Wisły w ofensywie tego wieczoru.