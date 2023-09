PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski, Wisła Kraków

Wisła Kraków we wczorajszym meczu z Miedzią Legnica podzieliła się punktami

“Biała Gwiazda” prowadziła w meczu, ale w końcówce straciła bramkę

Spotkanie podsumował na konferencji prasowej trener Sobolewski

Wisła bez zwycięstwa

Wisła Kraków ma za sobą słaby początek sezonu w Fortuna 1. lidze. Zespół napakowany gwiazdami jest daleki od dobrej gry i czołowych miejsc w lidze. Bowiem po 7. kolejkach “Biała Gwiazda” zajmuje dziewiątą lokatę w tabeli z dorobkiem raptem dziewięciu punktów. Radosław Sobolewski może pochwalić się bilansem dwóch zwycięstw, trzech remisów i dwóch porażek. W ostatnim meczu z Miedzią Legnica padł wynik 1:1, a spotkanie na konferencji podsumował trener zespołu gości.

– Na pewno przyjechaliśmy tutaj do Legnicy, do lidera z mocnym nastawieniem, żeby wygrać to spotkanie. Wiem, że chłopcy niesamowicie starali się, aby to wypełnić. Przyjechaliśmy ze swoim określonym planem. W pierwszej połowie graliśmy trochę nerwowo i nasze akcje nie zazębiały się. Po korektach w drugiej połowie gra wyglądała zdecydowanie lepiej – stwierdził Sobolewski.

– Zabrało ostatniego podania, żeby podwyższyć wynik. Trzeba szanować ten punkt. Teraz przed nami przerwa. Musimy ją bardzo solidnie przepracować, żeby już zacząć punktować regularnie – dodał.

Czy Radosław Sobolewski powinien pożegnać się z posadą trenera Wisły Kraków? Tak, im szybciej, tym lepiej 42% Nie, jeszcze wyciągnie drużynę 55% Obojętne, lepiej nie będzie 4% 53 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, im szybciej, tym lepiej

Nie, jeszcze wyciągnie drużynę

Obojętne, lepiej nie będzie

