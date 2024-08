Wiadomo, ile Jagiellonia dostanie za Marczuka. Mała kwota?

Dominik Marczuk jest blisko odejścia z Jagiellonii Białystok i transferu do Realu Salt Lake w MLS. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" ujawnił, że zespół z USA aktywuje klauzulę wykupu w wysokości 1,5 miliona euro.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Mała kwota za Marczuka, złe wieści dla fanów

O tym, że Dominik Marczuk może odejść z Jagiellonii Białystok intensywnie mówi się od kilku tygodni, ale prawdziwy przełom przyniosły ostatnie dni, a nawet godziny. Już wczoraj Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” przekazał wieści, że wahadłowy ekipy mistrza Polski jest blisko przenosin do Realu Salt Lake City w MLS. Teraz jednak wiadomo już, jaka kwota wchodzi w grę.

Jak przekazał dziennikarz w programie “Pogadajmy o Piłce, zespół ze Stanów Zjednoczonych ma aktywować klauzulę wykupu Marczuka z Jagiellonii, która wynosi raptem 1,5 miliona euro. To mała kwota patrząc, na to, że Marczuk ma dopiero 20 lat, a w poprzednim sezonie był czołową postacią drużyny prowadzonej przez Adriana Siemieńca. Dużo więcej białostoczanie dostali za chociażby Bartłomieja Wdowika.

Włodarczyk przekazał, że tak niska klauzula zawarta w umowie wynika prawdopodobnie z ustaleń jeszcze w momencie, kiedy prawy wahadłowy przenosił się ze Stali Rzeszów do właśnie Jagi. Jeszcze niedoszły reprezentant Polski dla ekipy z Podlasia rozegrał do tej pory 46 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował aż 15 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

