IMAGO / PA Images/ Peter Byrne Na zdjęciu: Joel Matip

Joel Matip trzy ostatnie spotkania w Premier League rozpoczął w podstawowym składzie

Niestety, dla Kameruńczyka ten sezon najprawdopodobniej dobiegł końca

32-latak miał zerwać więzadła krzyżowe w meczu Liverpool – Fulham

Premier League. Liverpool bez podstawowego obrońcy do końca rozgrywek?

W domowym spotkaniu z Fulham Liverpool stracił aż trzy gole i Joela Matipa, który w 69. minucie został zmieniony przez Ibrahimę Konate. Jurgen Klopp właściwie od razu był przekonany, że uraz ex-reprezentanta Kamerunu będzie wymagał dłuższej rekonwalescencji. Jednak nawet niemiecki trener nie spodziewał się, że 32-latek w tym sezonie może już nie zameldować się na murawie.

Andy Hunter, dziennikarz z redakcji The Guardian, nie ma najlepszych wieści dla The Reds – Joel Matip najprawdopodobniej zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, co oznacza, że czeka kilka miesięcy przerwy. Dla byłego zawodnika Schalke trwające rozgrywki właśnie dobiegły końca – jeżeli rehabilitacja przebiegnie bez komplikacji, środkowy obrońca wróci do gry zapewne dopiero w lipcu.

Joel Matip w tym sezonie zaliczył 10 spotkań w Premier League. Trzy ostatnie ligowe starcia rozpoczynał w podstawowym składzie.