Frenkie de Jong i Ferran Torres to dwóch zawodników, których FC Barcelona sprzedałaby najchętniej, według ostatniego raportu "Que Thi Jugues". Dopiero po transferach tych piłkarzy klub ewentualnie zdecyduje o przyszłości Ronalda Araujo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona chce sprzedać De Jonga i Torresa

FC Barcelona spodziewa się dużej przebudowy składu, a przybycie Hansiego Flicka nie zmieni faktu, że wielu zawodników pierwszej drużyny może zostać sprzedanych tego lata. Do tej pory uważano, że jednym z głównych kandydatów do odejścia z klubu jest Ronald Araujo, co miało na celu pozyskanie sporych środków finansowych na letnie wzmocnienia.

Jednakże, według ostatniego raportu “Que Thi Jugues”, Ronald Araujo nie jest najwyższym priorytetem Barcelony, jeśli chodzi o sprzedaż. Mimo że Xavi Hernandez był gotów rozważyć oferty za urugwajskiego obrońcę, dyrektor sportowy klubu, Deco, chce, aby ten pozostał w zespole. Zamiast tego, Barcelona priorytetowo traktuje sprzedaż dwóch innych gwiazd zanim pomyśli o przyszłości Araujo. Dwaj zawodnicy, o których mowa, to Frenkie de Jong i Ferran Torres.

Barcelona zdaje sobie sprawę, że zarówno na sprzedaży de Jonga, jak i Torresa może zyskać duże pieniądze. Zwłaszcza de Jong, który nadal uważany jest za jednego z najlepszych pomocników w La Liga nie narzeka na brak ofert. Mimo to, podkreślono, że Blaugrana ma poważny problem z próbą sprzedaży swoich gwiazd i zmniejszenia budżetu płacowego. Wydaje się, że niewielu zawodników pierwszej drużyny chce opuścić klub tego lata i są zdeterminowani, aby pozostać na Camp Nou. Barcelona wielokrotnie borykała się z tym problemem w ostatnich latach i znów powtarza się ten sam scenariusz.

