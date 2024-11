Liverpool idzie po piłkarza Realu. Szykuje pokaźną ofertę

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real sprzeda pomocnika do Liverpoolu?

Real Madryt ma świadomość, że kadra na sezon 2024/2025 nie została skonstruowana właściwie. Brakuje opcji w defensywie, a na skutek ciężkiej kontuzji Daniego Carvajala trener Carlo Ancelotti jest zmuszony wystawiać Lucasa Vazqueza. W środku pola problemem jest za to mizerna kreacja, za którą do tej pory odpowiadał Toni Kroos. Niemca nie udało się zastąpić nowym zawodnikiem, a Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga czy Federico Valverde to gracze o innym stylu gry i charakterze.

W ostatnich tygodniach media intensywnie piszą o dyspozycji Tchouameniego. Uważa się go za najsłabsze ogniwo wyjściowej jedenastki Realu Madryt. Bezpośrednio po transferze z Monaco prezentował się znakomicie, ale później przestał się rozwijać, a wręcz gra coraz gorzej. W klubie pojawiają się spore wątpliwości, czy długofalowo Francuz może z powodzeniem zastępować Casemiro. Nie brakuje głosów, że Ancelotti powinien w większym wymiarze czasowym postawić na Camavingę, a 24-latka posadzić na ławce rezerwowych.

Królewscy przygotowują się do niezbędnych przetasowań w kadrze. Ofiarą słabych wyników może być właśnie Tchouameni – Real nie wyklucza jego sprzedaży. Wszystko będzie zależało od wysokości ofert, które nadejdą zimą bądź latem.

Zainteresowanie Tchouamenim sygnalizuje Liverpool, który walczył o niego już w 2022 roku. Wówczas ten zdecydował się dołączyć do Realu Madryt. The Reds wyczuwają okazję i przygotowują ofertę, która sięga 50 milionów funtów.