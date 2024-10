PSG zainteresowane gwiazdą, którą chce Barcelona

DPPI Media / Peter Probst / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Jonathan David na radarze PSG. Chce go także Barcelona

Paris Saint-Germain szykuje się na pozyskanie nowego napastnika w 2025 roku. Jak informuje serwis El Nacional, na szczycie listy życzeń mistrzów Francji znalazł się Jonathan David. Kanadyjczyk, który występuje w Lille, od kilku lat notuje świetne występy na francuskich boiskach i niebawem może stać się bohaterem naprawdę głośnego transferu.

Zainteresowanie Jonathanem Davidem ze strony PSG to niezbyt dobra informacja dla FC Barcelony. Duma Katalonii również obserwuje sytuację snajpera i upatruje go jako potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego. Napastnik Lille stał się szczególnie atrakcyjną opcją ze względu na kończący się kontrakt. Już w styczniu piłkarz będzie mógł swobodnie negocjować przenosiny do nowego zespołu.

Barcelona wciąż zmaga się z kłopotami finansowymi, dlatego pozyskanie Jonathana Davida byłoby dla niej wyjątkowo korzystne. Jednak PSG jest gotowe zaoferować Kanadyjczykowi zdecydowanie wyższą pensję, co bez wątpienia jest solidnym argumentem.

Mówi się, że Nasser Al-Khelaifi zaproponuje Davidowi kontrakt, który zagwarantuje zawodnikowi 10 milionów euro rocznie. Taka kwota wyraźnie przewyższa możliwości finansowe Barcy. Przypomnijmy, że latem Duma Katalonii miała problemy z rejestracją nowych nabytków.

