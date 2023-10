Włoski gigant dołącza do walki o pomocnika Manchesteru City

Kalvin Phillips niebawem poszuka odejścia z Manchesteru City, by znów grać regularnie. Anglikiem interesują się liczne kluby, a do tego grona dołączył Juventus. Stara Dama ma ogromne problemy w drugiej linii.

Źródło: The Telegraph

Juventus skłonny dać szansę Phillipsowi

Transfer do Manchesteru City nie okazał się dobrą opcją dla Kalvina Phillipsa – przynajmniej pod względem indywidualnym. Rywalizacja i poważna kontuzja utrudniły byłemu graczowi Leeds United grę w wyjściowym składzie. Teraz wrócił już do zdrowia, ale nadal nie jest pierwszym wyborem Pepa Guardioli. 27-latek niedawno przyznał, że jeżeli jego sytuacja się nie zmieni, poszuka innego klubu. Tym bardziej, że chce zasłużyć sobie na grę podczas Euro 2024 w reprezentacji Anglii.

Chętnych do sprowadzenia pomocnika nie zabraknie. W tym gronie wymieniano już Newcastle United, Everton oraz Bayern Monachium. The Telegraph w czwartek poinformował też, że do tego grona doliczyć trzeba Juventus.

Stara Dama ma ogromny problem w środku pola. Zawieszeni – z różnych powodów – będą przez dłuższy czas Paul Pogba oraz Nicolo Fagioli. Nic zatem dziwnego, że turyńczycy, marząc o walce o tytuł, już poszukują wzmocnień.

Phillips wystąpił w tym sezonie w pięciu meczach Manchesteru City. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.

