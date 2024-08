Peda może trafić do Polski. Maleją szanse Lechii Gdańsk

Patryk Peda może tego lata trafić do Polski i wzmocnić jeden z klubów Ekstraklasy. Coraz mniejsze szanse na pozyskanie go ma Lechia Gdańsk, a do głosu zaczęły dochodzić inne ekipy - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patryk Peda

Peda ma zagrać w Ekstraklasie. Raków w grze

Patryk Peda potrzebuje regularnych występów, jeśli ma wrócić do reprezentacji Polski. Michał Probierz na starcie swojej przygody z kadrą zaskoczył, powołując młodego obrońcę, o którym niewielu kibiców zdążyło wcześniej usłyszeć. Dla pierwszej reprezentacji Peda zagrał w sumie trzy mecze, a później został odstawiony kosztem starszych i bardziej doświadczonych zawodników. 22-latek stoi przed ważnym wyborem, który ukształtuje jego piłkarską przyszłość. W Palermo nie ma szans na częstą grę, więc jedynym rozwiązaniem jest wypożyczenie. Tym razem może trafić do któregoś z klubów Ekstraklasy.

Do tej pory najwięcej mówiło się o Lechii Gdańsk, która miała wręcz dopinać wypożyczenie Pedy. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl sugeruje jednak, że temat jego przeprowadzki na Pomorze upada, za to w grze pozostają inne tematy. Na temat wypożyczenia z Palermo rozmawia Motor Lublin, który uchodzi za faworyta w wyścigu o Pedę. Zapytania o 22-latka złożyli ponadto Raków Częstochowa i Cracovia.

Sam defensor nie jest przekonany do powrotu do Polski i wolałby zostać na zachodzie, ale może tam nie mieć odpowiednich opcji. Niewykluczone, że finalnie skłoni go to do przenosin do Ekstraklasy. W sezonie 2023/2024 Peda występował w SPAL, grającym na co dzień na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech.